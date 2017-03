Liderul Euroligii de baschet a fost invins. Real Madrid a fost invinsa la limita in deplasarea de Galatasaray, scor 84 la 87 - VIDEO

Liderul din Euroliga de baschet a cedat. Real Madrid a fost invinsa la limita in deplasarea de Galatasaray, scor 84 la 87. Turcii au inceput bine si la pauza mare aveau un avantaj de 3 puncte. In sfertul 3 Galatasaray a invins cu 24 la 14, ca in ultima parte a jocului Real Madrid sa se impuna cu acelasi scor.

Tot ieri, o alta formatie din Turcia, Fenerbahce, a repurtat o victorie importanta in Euroliga de baschet. Vicecampioana Europei a trecut de Zalgiris Kaunas, scor 76 la 67. Partida s-a decis in ultimele doua sferturi, cand turcii si-au asigurat diferenta de 9 puncte. A fost cea de-a sasea victorie din ultimele 7 etape pentru Fenerbahce.

Succesul de aseara a fost al 16-lea din acest sezon penrtu Fenerbahce, care ocupa locul 4.