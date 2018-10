Liga Campionilor a revenit cu un megaduel. Meciul s-a disputat intre Manchester United si Juventus, iar italienii s-au impus la limita - VIDEO

Cristiano Ronaldo a revenit pe Old Trafford, unde a jucat multi ani. Portughezul a pasat decisiv la singurul gol al partidei dintre Juventus si Manchester United, inscris de atacantul Paulo Dybala. Echipa engleza putea sa egaleze, prin Pogba, insa bara s-a opus, iar italienii au plecat cu toate punctele de la Manchester.

Giorgio CHIELLINI, FUNDAS JUVENTUS: “Suntem mandri de prima repriza. Am dominat-o pe Manchester United la posesie, miscarea mingii si ne-am creat multe ocazii. E important. Nu e usor sa vii aici si sa domini asa.”

In aceeasi grupa, Valencia a remizat, in deplasare, cu Young Boys, scor 1 la 1.

Tot aseara, in cadrul grupei G, pe stadionul Santiago Bernabeu, Real Madrid a invins-o pe Viktoria Plzen, scor 2 la 1. Pentru galactici, au marcat Benzema si Marcelo. In celalat meci al grupei, AS Roma a batut-o pe TSKA Moscova cu 3 la 0.

In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor grupelor E si F.







LIGA CAMPIONILOR

GRUPA E





AEK ATENA - BAYERN MUNCHEN 0:2

AJAX - BENFICA 1:0





LIGA CAMPIONILOR

GRUPA F





ŞAHTIOR DONEȚK - MANCHESTER CITY 0:3

HOFFENHEIM - LYON 3:3