Liga Campionilor a revenit. Juventus a remizat spectaculos contra lui Tottenham, dupa ce a condus cu 2 la 0 inca la jumatatea primei reprize - VIDEO

Juventus a condus-o pe Tottenham cu 2 la 0 inca in minutul 9. Higuain a reusit cea mai rapida dubla din istoria Ligii Campionilor. Kane a redus din diferenta pana la pauza. Higuain putea semna hat-trick-ul, dar nu a marcat din penalty in prelungirile primei reprize. Oaspetii au dat lovitura in partea secunda. Eriksen a egalat in minutul 71, iar calificarea se va decide pe Wembley.

Christian ERIKSEN, MIJLOCAS TOTTENHAM: "Va fi un meci complet diferit. Cu golurile marcate astazi am aratat ca avem o sansa pe Wembley. Vom incepe partida cu multa incredere."

Tot ieri, Manchester City a trecut lejer de FC Basel, scor 4 la 0. Cetatenii sunt ca si calificati in sferturi, dupa golurile lui Gundogan, Silva si Aguero.

Pep GUARDIOLA, ANTRENOR MANCHESTER CITY: "Suntem aproape de sferturi. Desigur, Champions League inseamna 180 de minute si vom aborda returul cu seriozitate, dar este un rezultat excelent."

Returul meciurilor din optimi disputate aseara se va juca pe 7 martie.