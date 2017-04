Liga nord-americana de hochei. Doua favorite la titlu, Washington si Pittsburgh joaca in sferturi, iar primul meci a fost castigat dramatic de pinguini - VIDEO

Cel mai bun marcator al sezonului, Sidney Crosby, a lovit de 2 ori echipa Washington Capitals, chiar la inceputul reprizei secunde.

Echipa gazda a avut nevoie de cateva minute pentru a-si reveni, iar capitanul Alexandr Ovechkin a redus din diferenta. In repriza a treia, un alt hocheist rus, Evghenii Kuznetsov a egalat scorul.

Totusi, Pittsburgh Penguins a smuls victoria. Nick Bonino a marcat golul decisiv.

Pittsburgh, la care a jucat un alt rus, Evghenii Malkin, a inceput cu dreptul seria de meciuri cu Washington. Intr-o alta partida, Ottawa a invins gruparea New York Rangers, scor 2 la 1. Prima echipa care obtine 4 victorii in serie se califica in semifinalele NHL.