Lipsa lui Neymar, suspendat dupa cartonasul rosu din etapa trecuta, nu s-a simtit. PSG a invins formatia Nice si si-a consolidat pozitia de lider in campionatul Frantei - VIDEO

Cavani a deschis scorul inca in minutul 3, dupa o centrare perfecta a lui Di Maria. Cei doi au contribuit si la golul de 2 la 0. Argentinianul a pasat perfect peste toata apararea adversa, iar Cavani a finalizat.

Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit in partea secunda. Dante a inscris in propria poarta. Dupa 11 meciuri disputate, PSG este lider in campionatul Frantei, avand 29 de puncte acumulate.