Liverpool a cucerit trofeul turneului amical al Asiei. Cormoranii au trecut cu 2 la 1 in ultimul act al competitiei de cei de la Leicester - VIDEO

Liverpool a cucerit trofeul turneului amical al Asiei. Trupa lui Jurgen Klopp s-a impus in finala din Hong Kong cu 2 la 1. Chiar daca s-au vazut condusi inca in minutul 12, cormoranii au revenit in prima repriza. Coutinho a fost eroul celor de la Liverpool.

Mai intai a pasat decisiv pentru Salah…ca mai apoi sa marcheze si el cu o executie sclipitoare.AMBIANTAScorul de 2 la 1 a ramas neschimbat pana la finalul partidei, iar Liverpool e cu moralul sus inaintea noului sezon. La turneul amical al Asiei au mai participat echipele West Bromwich si Crystal Palace.