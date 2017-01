Liverpool a facut un pas important in lupta pentru titlul din Anglia: a trecut de Manchester City - VIDEO

Liverpool a incheiat anul 2016 cum nu se poate de bine. Cormoranii s-au impus la limita in fata celor de la Manchester City, scor 1 la 0 si se mentine in lupta pentru titlu. Wijnaldum a inscris singurul gol al partidei.

Gratie victoriei, trupa lui Jurgen Klopp ramane la 6 puncte in spatele lui Chelsea. Aristocratii si-au continuat seria victoriilor si au ajuns la 13 meciuri castigate consecutiv in Premier League, dupa ce aseara au invins spectaculos Stoke City, 4 la 2. Willian a reusit dubla... iar Diego Costa a inscris si el si este goalgeter-ul campionatului cu 14 goluri.

Chelsea este pe prima pozitie in Premier League, cu 49 de puncte la activ. Tot ieri, Manchester United a reusit un come-back de zile mari in meciul cu Middlesbrough, invingand cu 2 la 1, chiar de ziua lui Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al diavolilor rosii.

Trupa lui Jose Mourinho s-a vazut condusa in minutul 67, insa Martial si Pogba au inscris doua goluri in mai putin de 2 minute si au adus cea de-a cincea victorie consecutiva in Premier League pentru United.

Chiar si asa, Manchester United este abia pe locul 6, cu 36 de puncte acumulate dupa 19 meciuri.