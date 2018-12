Liverpool a ramas singura echipa neinvinsa in campionatul Angliei si este noul lider al clasamentului gratie celor de la Chelsea - VIDEO

NGolo Kante a deschis scorul pe Stamford Bridge, in partida dintre Chelsea si Manchester City. In finalul primei reprize francezul a tras violent sub bara, dupa o pasa primita de la Eden Hazard.

Rezultatul final a fost stabilit in minutul 78, de David Luiz, care a reluat cu capul centrarea din corner a aceluiasi Hazard. Mijlocasul belgian este cel mai bun bun pasator din Premier League, in acest sezon cu 8 assisturi acumulate. Pe locul 3 in Anglia a urcat Tottenham. Tot aseara echipa lui Mauricio Pochettino a trecut in deplasare cu 2 la 0 de Leicester. Sud-coreanul Son si Dele Alli au fost marcatorii.

Victorie a obtinut si Arsenal, care s-a impus pe final cu Huddersfield si Manchester United a iesit invingatoare cu 3 la 1 pe Old Trafford, in fata lui Fulham.