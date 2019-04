Liverpool continua lupta pentru titlul suprem in Anglia. Cormoranii s-au impus dramatic pe final de meci, cu 2 la 1 in fata lui Tottenham si a devenit, din nou, lider in clasament - VIDEO

Dupa 29 de ani de la ultimul trofeu din campionatul Angliei, Liverpool se tine cu dintii de titlu in acest an. Aseara cormoranii au intalnit-o intr-un meci de totul sau nimic pe ocupanta locului 3, Tottenham. Prima repriza a fost dominata categoric de Liverpool, care a deschis scorul in minutul 16 prin atacantul, Roberto Firmino.

Abia in a doua repriza, Tottenham a fortat si a reusit sa egaleze prin Lucas Moura.

Dupa ce a fost restabilita egalitatea, se parea ca meciul se indreapta spre o remiza. Insa, in ultimul minut, la al zecelea corner executat de Liverpool, fundasul lui Tottenham, Toby Alderweireld, a trimis mingea in propria poarta, iar cormoranii au obtinut astfel o victorie foarte importanta.

In urma acestui succes, Liverpool a devenit, din nou, lider in Premier League. Gruparea antrenata de Jurgen Klopp are cu doua puncte mai mult decat Manchester City, dar cetatenii au un meci mai putin disputat.Tot ieri, Chelsea a castigat cu 2 la 1 formatia Cardiff. Londonezii au obtinut victoria in prelungiri dupa golul lui Loftus-Cheek, succes ce o mentine in lupta pentru un loc ce duce in Liga Campionilor.