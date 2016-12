Liverpool, din nou pe 2 in Anglia. Victorie la scor contra lui Stoke City - VIDEO

Roberto Firmino, care a fost arestat chiar in ajunul Craciunului pentru ca a fost prins baut la volan, a sutat din interiorul careului, iar dupa ce a lovit de doua ori bara, mingea a intrat in plasa. Chiar si asa, Liverpool a avut un start de cosmar. Stoke City a deschis scorul inca in minutul 12 prin Jonathan Walters. Cormoranii insa au replicat rapid. Lallana a marcat un gol fabulos dintr-o pozitie dificila.

In partea secunda Liverpool a continuat asediul. Mai intai Imbula a inscris in propria poarta, ca mai apoi Sturridge sa stabileasca scorul final de 4 la 1.

Gratie victoriei de ieri, Liverpool a urcat din nou pe pozitia a doua din Premier League, avand 40 de puncte, cu 6 mai putin decat liderul Chelsea. Etapa a 18-a din campionatul Angliei se incheie astazi cu meciul dinte Southampton si Tottenham.