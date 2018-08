Liverpool este la a doua victorie in campionat. Cormoranii au castigat meciul cu formatia Crystal Palace, scor 2 la 0 - VIDEO

Dupa ce a inscris 4 goluri in meciul cu West Ham, Liverpool a venit in vizita echipei Crystal Palace, unde a avut emotii. Gazdele puteau deschide scorul la sutul superb al lui Townsend, care a trimis mingea in transversala.

Pe finalul primei reprize, Salah a fost faultat in careul advers, iar arbitrul a dictat penalty. Milner a transformat lovitura. Dupa pauza, Palace a avut ocazii bune de gol, insa portarul Alisson a fost de neinvins.

In minutul 75, gazdele au ramas in zece oameni. Fundasul Wan-Bissaka a fost eliminat pentru fault de ultim aparator. Pe final de meci, Liverpool a facut 2 la 0. Mane a marcat dupa un contraatac. Astfel, dupa doua etape de campionat, Liverpool are 6 puncte. Tot atatea au Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham si Bournemouth.