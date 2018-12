Liverpool isi continua parcursul excelent din campionatul Angliei. Finalista Ligii Campionilor a reusit un nou succes si este neinvinsa in primele 16 runde - VIDEO

Liverpool a inceput in forta meciul de astazi din deplasare cu Bournemouth. Dupa cateva ocazii bune de a inscrie, cormoranii au marcat pentru 1 la 0, in minutul 26, prin vedeta Mo Salah. Egipteanul a stat bine la panda si dupa un sut in forta a lui Firmino, a finalizat cu sange rece.

In continuare Liverpool a dominat partida, dar fara a-si creea alte ocazii clare. 1 la 0 a fost rezultatul pauzei. De doar 3 minute au avut nevoie cormoranii in partea secunda pentru a-si dubla avantajul. Acelasi Mohamed Salah a fost marcatorul.

3 la 0 s-a facut in minutul 68, atunci cand Cook a bagat balonul in propria poarta, dupa o centrare a lui Robertson. A fost o zi magica pentru Salah care a reusit hattrick-ul putin mai tarziu. Este al 10-lea gol pentru egiptean in aceasta stagiune.