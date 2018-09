Liverpool isi continua parcursul perfect si e prima in Anglia: a reusit a sasea victorie consecutiva si este lidera solitara - VIDEO

Liverpool are un start de sezon de vis, cu 6 victorii in primele 6 etape. Aseara cormoranii au invins-o cu 3 la 0, pe Southampton. Autogolul lui Hoedt si reusitele semnate de Matip si Salah au adus inca 3 puncte pentru cormorani.

In plus, formatia pregatita de neamtul Klopp a batut si un record al clubului. Niciodata in istoria sa, la startul unui sezon, Liverpool nu a reusit 7 victorii in toate competitiile. Acum cormoranii au 6 succese in campionat si o victorie in Liga Campionilor, cu PSG. Ramane aproape de Liverpool, campioana Manchester City.

Tot ieri, formatia lui Guardiola a demolat-o cu 5 la 0 in deplasare pe noupromovata Cardiff. Aguero, Silva si Gundogan au inscris in prima repriza, iar Mahrez a intrat in repriza secunda si a reusit o dubla.