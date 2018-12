Liverpool ramane pe prima pozitie in Campionatul Angliei. Cormoranii au obtinut victoria cu numarul 15 in sezonul actual - VIDEO

In etapa cu numarul 18 a Campionatului englez de fotbal, Liverpool a jucat, in deplasare, contra lui Wolverhampton. Neinvinsi in actuala stagiune de Premier League, cormoranii au lovit inca din start cu toate armele. In minutul 18, marea vedeta a rosilor, Mo Salah, si-a trecut in cont golul cu numarul 11 din acest sezon.

Cei de la Liverpool nu si-au redus din insistenta nici in repriza secunda. Acelasi Mo Salah i-a oferit o pasa geniala lui Van Dijk, in minutul 68, iar fundasul olandez nu a ezitat sa isi teaca in cont prima reusita a sezonului.

Gratie acestei victorii, Liverpool se instaleaza confortabil pe prima pozitie dupa 18 etape. In timp ce Wolverhapton risca sa piarda locul de pe pozitia a 7-a in urma infrangerii de aseara.