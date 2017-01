Liverpool s-a facut de ras cu o echipa din zona retrogradarii, iar Manchester City si Tottenham au remizat in meciul etapei din Premier League - VIDEO

Wayne Rooney si-a salvat echipa de la infrangere, dupa ce a inscris un gol fabulos din lovitura libera in prelungirile partidei. A fost cea de-a 250-a reusita pentru englez in tricoul celor de la Manchester United, astfel, Rooney devine goalgeter-ul all-time al diavolilor rosii. Partida impotriva celor de la Stoke City nu a inceput prea bine. Mata a inscris in propria poarta, insa golul lui Rooney le-a adus un punct diavolilor rosii. In meciul etapei, Manchester City a remizat spectaculos cu Tottenham, scor 2 la 2. Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda echipele s-au dezlantuit, iar cetatenii au condus cu 2 la 0 dupa golurile lui Sane si De Bruyne

Tottenham a revenit imediat. Dele Alli a redus din diferenta, iar Son Heung-Min a stabilit scorul final de 2 la 2.

Supriza zilei a venit de la Liverpool. Cormoranii s-au facut de ras cu Swansea, cedand cu 2 la 3. Llorente a deschis scorul cu un gol elegant inscris cu calcaiul.

In minutul 52 spaniolul a completat dubla. A urmat recitalul lui Firmino. Brazilianul a inscris de doua ori in 14 minute si a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj.

Chiar si asa, cu un sfert de ora inainte de final, Sigurdsson a marcat si a adus cea de-a 3 infrangere in Premier League pentru cormorani din acest sezon.

In urmatoarea etapa, FC Liverpool va intalni liderul campionatului Angliei, Chelsea Londra.