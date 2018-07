Llullaku ingroapa FCSB-ul in primul meci din campionat. Qaka, scos pe brate de pe teren, dupa o accidentare grava, la debutul in tricoul ros-albastrui - VIDEO

FCSB a cedat in deplasare cu 0 la 1 in fata celor de la Astra Giurgiu. Chiar daca au avut o posesie mai buna si mai multe sanse de gol, gazdele au dat lovitura pe finalul primei reprize. Llullaku a adus 3 puncte gazdelor.

Transferat in aceasta vara, albanezul Qaka a intrat pe teren in partea secunda, insa a avut parte de un debut ghinionist. A fost accidentat grav si a fost scos pe brate de pe teren. S-a incheiat 1 la 0, iar FCSB intalneste in urmatoarea etapa Dinamo Bucuresti. In celalalt meci disputat ieri, nou-promovata Hermannstadt a trecut la fel cu 1 la 0 de Sepsi.