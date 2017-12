Lokomotiv Moscova a mai facut un pas spre titlu. Echipa a castigat meciul cu Tosno - VIDEO

Lokomotiv, fosta adversara a echipei Sheriff Tiraspol, in Europa League, se descurca de minune in Campionatul Rusiei. Aseara, formatia antrenata de Yuri Semin a venit in vizita la gruparea Tosno, iar eroul partidei a fost Jefferson Farfan. Mijlocasul peruvian, in varsta de 33 de ani, a deschis scorul, iar apoi a participat la al doilea gol, marcat de Eder.

Tosno a redus din diferenta, insa ultimul cuvant l-a avut de spus tot Farfan, care a inscris pentru 3 la 1.

Lokomotiv este lider detasat in Rusia, cu 45 de puncte la activ. Zenit si Spartak au cate 37 de puncte. Tot aseara, Zenit a remizat pe terenul gruparii Akhmat, scor 0 la 0.