Lot experimental, pentru selectionata Moldovei, la urmatorul meci. Alexandru Spiridon a anuntat componenta echipei nationale pentru amicalul cu Arabia Saudita, de pe 26 februarie.

In lot, au intrat 3 fotbalisti fara club, dar si jucatori cu putina experienta, la selectionata. Portarul Radu Mitu si fundasul Constantin Bogdan ar putea debuta in tricoul nationalei mari. Totodata, din lot lipsesc liderii Gatcan, Ionita si Dedov. Moldova se va duela cu Arabia Saudita, in deplasare. Acum 4 ani, tricolorii au mai intalnit aceasta echipa si au invins-o cu 4 la 0.