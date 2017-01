Lovitura scorpionului a revenit. Olivier Giroud de la Arsenal a marcat fabulos pentru Arsenal si poate pretinde la reusita sezonului - VIDEO

Olivier Giroud, atacantul celor de la Arsenal, a marcat incredibil cu “lovitura scorpionului” in minutul 17 in meciul cu Crystal Palace. In partea secunda, tunarii au mai inscris o data.





S-a incheiat 2 la 0, iar Arsenal ocupa locul 3 in Premier League cu 40 de puncte la activ. Tot ieri, Tottenham a facut show cu Watford si a invins cu 4 la 1. Harry Kane a reusit dubla si a ajuns la 10 reusite in campionat.





Nici Dele Alli nu a dezamagit. Pustiul minune a inscris si el de doua ori. Watford a inscris golul de onoare in prelungirile partidei. Dupa victoria de ieri, Tottenham a urcat pe locul 4 in Premier League, iar in urmatoarea etapa se va intalni cu liderul campionatului, Chelsea.