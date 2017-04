Lovitura sub centura pentru Zimbru: au cedat in marele derby al Moldovei contra celor de la Sheriff Tiraspol, scor 1 la 0 - VIDEO

Vitalie DAMASCAN, ATACANT SHERIFF “Simt doua lucruri. Sunt fericit, sigur ca am marcat. Asta este rolul principal al unui atacant pe teren. Dar este si undeva in suflet ceva obijduitor, pentru ca am fost multi ani aici, am crescut aici.”

La mai putin de o luna de cand a plecat la marea rivala Sheriff Tiraspol, fostul jucator al celor de la Zimbru, Vitalie Damascan a adus victoria viespilor in derby-ul Moldovei, scor 1 la 0. Damascan a inscris pentru Sheriff, chiar in meciul de debut. In fata propriilor fani, Zimbru Chisinau nu a reusit sa faca fata asediului tiraspolenilor. Sheriff a inceput in forta, iar Brezovec a lovit bara in minutul 12.

Dupa golul inscris, Sheriff putea sa-si dubleze avantajul, insa Ricardinho a trimis peste poarta. S-a incheiat 1 la 0, iar Sheriff Tiraspol este lider autoritar in Divizia Nationala, cu 56 de puncte acumulate.

Stefan STOICA, ANTRENOR ZIMBRU “-A inscris chiar discipolul scolii Zimbru… -Foarte bine, s-a aflat acolo, bravo lui. Eu ma bucur pentru el, insa imi pare rau ca Zimbru nu a reusit sa castige macar un punct astazi.”

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF “In acest moment, noi trebuie să ne gвndim să acumulăm cвt mai multe puncte. Acum a fost Zimbru, ulterior vor fi alte echipe.”

Surpiza etapei a venit de la Milsami. Orheienii au cedat in deplasare contra celor de la Petrocub Hincesti, scor 1 la 3. Boiciuc a deblocat tabela de marcaj, insa golurile lui Plamadeala, Rusu si Ursu au garantat victoria pentru gazde.

Astfel, Milsami a coborat pe pozitia a treia in Divizia Nationala, cu 53 de puncte. Pe locul doi, cu 54 de puncte se afla Zaria Balti.