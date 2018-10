Lucru de echipa, din partea pilotilor de la Mercedes, din Formula 1. Bottas a incetinit si l-a lasat pe Hamilton sa-l intreaca, la cursa din Rusia - VIDEO

Liderul sezonului, Lewis Hamilton l-a intrecut pe rivalul sau de la Ferrari, Sebastian Vettel, in turul 16 al cursei, insa momentul decisiv s-a produs mai tarziu. Hamilton s-a apropiat de colegul de la Mercedes, Valtteri Bottas, iar sefii echipei i-au ordonat finlandezului sa il lase pe englez sa-l devanseze.

"Trebuie sa il lasi pe Lewis sa treaca, in virajul 13 al acestui tur."

Apoi, Max Verstappen a plecat la pit stop si Hamilton a venit pe prima pozitie, pe care nu a cedat-o pana la final. Britanicul a castigat cursa de la Soci, iar Bottas si Vettel au completat podiumul.

Hamilton conduce detasat in clasamentul campionatului mondial de Formula 1, cu 306 puncte. Vettel are 256 de puncte. Pana la finalul sezonului mai sunt 5 curse. Urmatoarea va avea loc in Japonia, pe 7 octombrie.