Luka Modric a oprit hegemonia lui Cristiano Ronaldo si Leo Messi. Croatul este cel mai bun fotbalist al planetei in 2018, in versiunea FIFA - VIDEO

Finalist al Campionatului Mondial cu nationala Croatiei si castigator al Ligii Campionilor, cu Real Madrid, Luka Modric a obtinut premiul FIFA The Best. I-a devansat, astfel, pe Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah.

Luka MODRIC, FOTBALISTUL ANULUI: "Acest premiu arata ca oricine poate deveni cel mai bun prin munca, determinare si credinta. Toate visurile pot deveni realitate."

Modric a oprit hegemonia lui Cristiano Ronaldo si Lionel Messi, care, din 2008 incoace, au cucerit toate premiile FIFA, dar si Balonul de Aur. Cel mai bun antrenor a devenit francezul Didier Deschamps, care a dus nationala sa spre trofeul Cupei Mondiale. Jucatoarea anului 2018 a fost desemnata brazilianca Marta. Ea a devenit cea mai buna fotbalista pentru a 6-a oara.

MARTA, JUCATOAREA ANULUI: "Intr-adevar, sunt emotionata de fiecare data, deoarece acest trofeu reprezinta mult pentru mine."

Antrenorul anului, in fotbalul feminin, este francezul Reynald Pedros, care a condus echipa Olympique Lyon spre castigarea campionatului national si a Ligii Campionilor. Portarul anului 2018 a devenit belgianul Thibaut Courtois. Premiile FIFA The Best se ofera in baza voturilor antrenorilor si capitanilor echipelor nationale, jurnalistilor si fanilor.