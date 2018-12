Luka Modric este cel mai bun fotbalist al planetei. Croatul a castigat Balonul de Aur si a pus capat hegemoniei lui Cristiano Ronaldo si Messi - VIDEO

Luka MODRIC, DETINATORUL BALONULUI DE AUR: „Este un sentiment unic. Sunt fericit, mandru si onorat. Balonul de Aur a fost mai mult decat visul copilariei, pentru mine. Este o onoare si un privilegiu sa tin acest trofeu, in aceasta seara.”

Modric este cel mai bun fotbalist al lumii, in 2018, an in care a cucerit Liga Campionilor, cu Real Madrid, iar cu nationala Croatiei a ajuns pana in finala Campionatului Mondial. Pe locul 2 in topul revistei France Football a venit portughezul Cristiano Ronaldo.

El a fost urmat de francezii Griezmann si Mbappe, iar Messi a ocupat abia a 5-a pozitie. In premiera, revista a acordat trofeul Kopa, pentru cel mai bun tanar jucator. Acesta i-a revenit lui Kylian Mbappe.

La fel, pentru prima data, France Football a decernat Balonul de Aur celei mai bune fotbaliste din lume, pe care l-a cucerit norvegianca Ada Hegerberg. Un moment controversat a fost cel in care prezentatorul i-a cerut jucatoarei sa danseze twerk pe scena, iar Hegerberg a vrut sa plece imediat. Mai tarziu, prezentatorul si-a cerut scuze.