Lukas Podolski a jucat aseara pentru ultima oara in tricoul nationalei si a inscris unicul gol al partidei - VIDEO

Lukas Podolski a imbracat aseara pentru ultima oara tricoul nationalei Germaniei si s-a remarcat intr-un mare fel. Neamtul a inscris unicul gol in amicalul cu Anglia in minutul 69. 130 de selectii si 69 de reusite a strans Podolski in tricoul nationalei. In minutul 84, neamtul a fost inlocuit. Cei 80 de mii de spectatori prezenti l-au ovationat timp de cateva minute.

Dupa fluierul final, Podolski, in varsta de 31 de ani, a facut un tur de onoare in fata suporterilor. Duminica, nationala Germaniei intalneste selectionata Azerbaidjanului in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018.