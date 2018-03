Lukas Podolski face ravagii in Japonia. Renumitul fotbalist german a marcat doua goluri senzationale pentru echipa Kobe, in cupa - VIDEO

Lukas Podolski, in varsta de 32 de ani, este deja una dintre vedetele fotbalului japonez. Vissel Kobe a fost condusa cu 2 la 0 de Nagasaki, iar atacantul german a fost salvatorul echipei. Podolski a marcat cu un sut superb de la 30 de metri si inca un gol, din lovitura libera.

Partida din Cupa Japoniei s-a incheiat la egalitate, scor 2 la 2. Podolski, care joaca din iulie pentru Vissel Kobe, a marcat 7 goluri in 21 de meciuri pentru club. In cariera sa, el a mai evoluat la cluburi precum Bayern Munchen sau Arsenal Londra, iar in 2014 a devenit campion mondial, cu nationala Germaniei.