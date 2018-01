Lukas Podolski si-a deschis un restaurant de kebab in Koln. La inaugurare, fotbalistul a gatit pentru vizitatori, iar acestia au stat la coada si pana la 5 ore pentru a cumpara un kebab - VIDEO

Dupa ce a jucat 2 ani in Turcia, Lukas Podolski a decis sa-si deschida un restaurant de kebab in Koln. In ziua inaugurarii, legendarul fotbalist a gatit pentru vizitatori si i-a deservit.

Sute de oameni s-au strans in fata localului inainte de deschidere, iar Podolski le-a dat autografe fanilor. Lukas Podolski a evoluat in cariera sa la echipe ca Bayern Munchen, Arsenal, dar si la nationala Germaniei.