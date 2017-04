Lupta greilor se da la miezul noptii la PRO TV. Vladimir Kliciko il va intalni pe britanicul Antony Joshua in duelul pentru centurile IBF si WBA - VIDEO

Joshua, are cu 4 kilograme mai mult decat Klitschko. Pugilistul britanic este si cu 14 ani mai tanar. El este de neinvins in cele 18 meciuri disputate din 2013, Klitschko insa nu a mai boxat din noiembrie 2015. Va fi una dintre cele mai mari lupte din istoria boxului britanic si se va disputa pe un ring amenajat pe stadionul Wembley in fata a 90 de mii de spectatori. Ambii boxeri vor castiga milioane de lire sterline pentru o lupta de cel mult 36 de minute.