Lupta incinsa pentru calificarea in play-off, in Campionatul Romaniei: CFR Cluj a trecut dramatic de CSM Poli Iasi, in timp ce Astra Giurgiu a obtinut a 6-a victorie consecutiva - VIDEO

CFR Cluj e intr-o forma buna si a obtinut, aseara, a treia victorie la rand in campionat. Larie a marcat primul gol al meciului cu CSM Poli Iasi. Clujenii au dominat, iar atacantul Cristi Bud a ratat numeroase ocazii de gol. Finalul de meci a fost unul interzis cardiacilor. Iesenii au egalat scorul prin Cristea, in primul minut al prelungirilor.

Oaspetii, insa, au smuls victoria la urmatorul atac. Peteleu a marcat pentru 2 la 1.

CFR a urcat pe locul 3 in clasament, cu 40 de puncte. Tot aseara, campioana in exercitiu Astra a trecut de formatia Concordia, in deplasare, scor 3 la 1. Fabricio, Florea si Budescu au marcat cate un gol pentru giurgiuveni, care pastreaza sanse la calificarea in play-off.

Inaintea ultimei etape a sezonului regulat, Astra ramane pe locul 7, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo Bucuresti. Giurgiuvenii au, insa, un meci rezerva. Doar primele 6 echipe se vor califica in play-off.