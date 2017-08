Lupta incinsa pentru fotoliul de lider, in MotoGP. Andrea Dovizioso a castigat cursa din Marea Britanie si acum conduce in clasamentul general - VIDEO

Italianul Valentino Rossi a avut un start fantastic la Silverstone si s-a desprins rapid de adversari. Conationalul sau, Andrea Dovizioso, a facut o cursa mare si a recuperat mai multe pozitii si a ajuns pe locul secund.

Cu 7 tururi ramase pana la final, liderul sezonului Marc Marquez a fost nevoit sa abandoneze, din cauza problemelor tehnice ale motocicletei. Cu 3 tururi pana la final, Dovizioso l-a devansat pe Rossi si nu a mai cedat primul loc.

Rossi a incheiat cursa abia pe locul 3, fiind devansat si de spaniolul Maverick Vinales. A patra victorie a lui Dovizioso, in sezonul actual, il duce in fotoliul de lider al sezonului, in MotoGP. Pilotul echipei Ducati are un avans de 9 puncte fata de Marc Marquez, de la Honda.