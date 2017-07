Impresioneaza in UFC. Luptatoarea din Moldova, Alexandra Albu a obtinut a doua victorie la competitia de lupte in cusca: a batut o adversara din SUA - VIDEO

Alexandra Albu a controlat bine lupta si a trimis mai multe lovituri precise. Adversara sa, Kailin Curran, nu a stat doar in defensiva si i-a creat ceva probleme moldovencei. Totusi, sportiva care reprezinta un club de MMA din Moscova, a fortat si si-a demonstrat superioritatea.

Albu a castigat prin decizie unanima – 29 la 28, scor oferit de toti cei 3 arbitri. Nascuta in Vulcanesti, Alexandra Albu, in varsta de 27 de ani, reprezinta Rusia la turnee. A fost a doua lupta in UFC, pentru ea, si a 7-a in cariera profesionista, in MMA. Albu le-a castigat pe toate.