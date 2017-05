Luptatorii moldoveni de stil liber, Andrei Perpelita si Svetlana Saenko au cucerit cate o medalie de bronz la Campionatul European

Luptatorul de stil liber, Prepelita a concurat in cadrul categoriei de greutate de 61 de kilograme. In finala mica, moldoveanul l-a invins pe reprezentantul Ucrainei, Petro Bileichuk, scor 3 la 1. Svetlana Saenko a participat in categoria de 75 de kilograme. Ea a batut-o pe Anne-Carmen Shell, din Germania, in lupta pentru bronz, scor 8 la 3.

La Campionatul European de lupte libere, greco-romane si feminine, Republica Moldova este reprezentata de 16 sportivi.

*Foto Facebook.com