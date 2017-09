Luptatorul Maxim Bolotov a trecut peste infrangerea de la Gala K1. Acesta trage tare la antrenamente si spera sa-l bata pe noul adversar, turneul de sambata - VIDEO

Intr-un superfight al greilor, Maxim Bolotov il va infrunta pe Iurii Gorbenko. Victorie cu knockout sau la puncte – conteaza mai putin, spune moldoveanul.

Maxim BOLOTOV, LUPTATOR K1: “Toti isi doresc sa incheie lupta cat mai repede, dar poti sa o patesti.”

Antrenorul lui Maxim este convins ca va fi o lupta de foc.

Stefan CARLIG, ANTRENOR: “Maxim este un luptator de stil neobisnuit. Cu el este greu sa lupti. Are un simt putin mai dezvoltat decat al celorlalti luptatori.”

Maxim Bolotov a avut antrenamente intensive, atat la Chisinau, cat si in afara orasului. 2 saptamani, acesta s-a pregatit departe de zgomotul capitalei, in satul Puhaceni. Bolotov spune ca antrenamentul a inclus si alte sporturi – volei, tenis si baschet. Totul pentru a reveni in forta pe ring, dupa ce la gala de kickboxing din aprilie, a fost invins de olandezul Colin George.

Maxim BOLOTOV, LUPTATOR K1: “Asa greseli nu voi mai face. De data asta, sunt pregatit bine.”

Maxim, care traditional isi facea aparitia in arena printr-un dans, nu a facut-o data trecuta, la lupta cu olandezul Colin George, fapt ce i-ar fi purtat ghinion.

Maxim BOLOTOV, LUPTATOR K1: “Multi imi spuneau ca am pierdut pentru ca nu am dansat, nu mi-am facut aparitia traditionala. De data asta, voi face cum trebuie.”

30 de luptatori vor iesi pe ring, la Gala K1, ce va avea loc la Sala Polivalenta din capitala. Maxim Bolotov a transmis un mesaj adversarului sau.

Maxim BOLOTOV, LUPTATOR K1: “Iurii Gorbenko, te astept pe 30 septembrie. Sper ca vom avea o lupta adevarata. Va fi lupta titanilor. Iti urez succes si sa demonstrezi o lupta excelenta.”



Reporter: Dumitru CIOLACU

Imagini: Tudor TOMSA



VREA SA REVINA IN FORTA