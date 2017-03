Luptatorul moldovean, Nicolai Caraus va intalni in cadrul Galei KOK din aceasta sambata unul dintre cei mai buni luptatori din Olanda - VIDEO

Dupa victoriile spectaculoase din luptele anterioare, Nicolai Caraus are in fata cel mai dificil test de pana acum. Luptatorul moldovean il va intalni pe unul dintre cei mai buni kickboxeri din Olanda, Samir Boukhidous.

Nicolai CARAUAS, LUPTATOR “Despre adversar stiu ca este destul de puternic, este unul dintre cei mai puternici pe care i-am intalnit pana acum. Pregatirea fizica, practic, e tot aceeasi. In plus, mai lucram la plusurile si minusurile care le are adversarul nostru.”

Nicolai Caraus, care este si pompier, spune ca a luat o pauza de la serviciu. Totul pentru a invinge in lupta de sambata.

Nicolai CARAUAS, LUPTATOR “Daca as lucra in tot acest timp, nu as avea timp pentru a ma restabili, a-mi recupera fortele pentru antrenamenete, ca sa fiu intr-o forma foarte buna, sa arat super la lupta.”

Andrei GROSU, ANTRENOR “Nicolai cand iese la lupta el tot timpul are un gand sa distruga. Noi insa intelegem ca este un adversar extrem de puternic si nu-l subapreciem deloc.”

Nicolai Caraus a castigat toate cele 4 lupte de pana acum. De partea cealalalta, Boukhidous are 34 de victorii si 5 infrangeri pe ringul profesionist. Lupta celor doi, dar si alte 15 dueluri, se vor disputa pe 1 aprilie, la Sala Polivalenta din Chisinau.