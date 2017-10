Lupte incinse si multe surprize. Spectacol grandios la o noua gala de kickboxing de la Chisinau. Cate medalii au luat luptatorii moldoveni si care a fost socul serii - VIDEO

Socul serii a fost infrangerea moldoveanului Nicolae Caraus. Intr-un superfight al categoriei de greutate de 85 de kilograme, acesta a dat piept cu Giuseppe De Domenico. Lupta a fost echilibrata, insa, in runda a doua, italianul a fortat si a reusit sa-l trimita in knockout pe sportivul nostru.

In cateva momente, Nicolae Caraus si-a revenit. De Domenico a recunoscut ca moldoveanul a fost un adversar tare.

Giuseppe DE DOMENICO, LUPTATOR ITALIA: „ A fost intradevar o lupta dificila. El venea mereu spre dreapta mea, asa ca l-am prins cu o lovitura de picior drept si atat."

Ghinion a avut, aseara, si Pavel Voronin. In turneul-piramida al categoriei de 95 de kilograme, moldoveanul a pierdut la puncte, in urma deciziei arbitrilor, duelul cu Danut Hurduc. Romanul s-a calificat in finala, in care l-a intalnit pe cehul Vasil Ducar. A fost egalitate dupa 3 runde, asa ca s-a dictat inca una, suplimentara. Aici, Vasil Ducar a fost mai bun si a cucerit cupa de campion.

Vasil DUCAR, LUPTATOR CEHIA: "Sper ca aceasta victorie imi va deschide usile spre lumea intreaga. Sunati-ma si pot sa vin sa lupt cu voi. ”

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: "Intotdeauna am zis ca Danut Hurduc este unul din favoritii mei, dar Vasil Ducar... jos palaria. Baiatul asta face ceva imposibil. "

Un alt superduel a fost cel dintre gigantul olandez Colin George si ucraineanul Tsotne Rogava. Acesta din urma a fost mai activ si s-a impus la puncte.

Tsotne ROGAVA, LUPTATOR UCRAINA: "El a incercat sa ma loveasca, dar nici noi nu suntem naivi, am stiut ca va conta pe asta. Pur si simplu, l-am pacalit. ”

Extrem de echilibrata a fost lupta olandezei Esma Hasshas si a ucrainencei Liudmila Pilipceak. Arbitrii i-au acordat victoria sportivei din Olanda. In decembrie, tot la Chisinau, Hasshas urmeaza sa lupte pentru centura de campioana la 51 de kilograme, impotriva moldovencei Nadejda Cantir.

Esma HASSHAS, LUPTATOARE OLANDA: „ Am luptat bine! Am castigat! In decembrie vin sa iau centura. Nimeni altul nu va lua centura. E doar pentru mine. ”

In superfight-ul categoriei de 73 de kilograme, moldoveanul Cristian Dorel s-a impus, in urma deciziei arbitrilor, in fata lui Cristian Milea, din Romania.

Cristian DOREL, LUPTATOR MOLDOVA: „ Luptatorul advers nu mi-a permis sa facem o lupta frumoasa. A alergat si trebuia sa-l caut. Cum am mai spus, a cautat al cincilea colt. ”

In total, la Gala K1 de aseara, luptatorii moldoveni au obtinut 8 victorii si au suferit 4 infrangeri. Printre cei care s-au impus au fost Vitalie Matei, Dmitrii Sirbu, Constantin Rusu, Maxim Bolotov si Alexandru Burduja.