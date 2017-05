Magicienii fotbalului pe plaja. Nationala Braziliei a castigat pentru a 14-a oara Campionatul Mondial - VIDEO

Dupa ce a ratat trofeul suprem la ultimele 3 editii, Brazilia a venit cu o echipa extrem de puternica la Cupa Mondiala din acest an. A ajuns pana in finala, unde a dat piept cu revelatia turneului, Tahiti. Brazilienii nu le-au lasat nici o sansa adversarilor. Mauricinho si Daniel au inscris cate 2 goluri, iar Datinha si Catarino au marcat cate o data.

Brazilia a devenit campioana mondiala la fotbal pe plaja pentru a 14-a oara in istorie, record absolut. Tahiti a pierdut a doua finala consecutiva, dupa ce in anul 2015 a cedat in fata Portugaliei.