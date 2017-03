Mai multi tenismeni moldoveni au jucat la un turneu de selectie in echipa Moldovei si spera sa reprezinte tara la Cupa Davis - VIDEO

Meciul decisiv al turneului Cupa de Iarna a Moldovei, in memoria lui Gheorghe Nedbaliuc, a fost extrem de echilibrat in primul set. Dmitrii Baskov a fortat pe final si s-a impus cu 7 la 5. In setul secund, Maxim Bulat nu a mai putut tine pasul si Baskov a incheiat victorios duelul, scor 6 la 3.

Dmitrii BASKOV, TENISMEN: “Ştiam că va fi un turneu foarte greu. Aşa şi a fost. Sunt foarte bucuros. ”

Invingatorul este favorit sa intre in lotul selectionatei Moldovei de Cupa Davis, dar si finalistul pastreaza sanse.

Dmitrii BASKOV, TENISMEN: “Va fi o lună dificilă de pregătiri. Căpitanul nostru, cred că, ne va crea condiţii extrem de grele de lucru, pentru ca apoi să evoluăm bine. ”

Maxim BULAT, TENISMEN: “Dacă e să compar cu selecţia în echipa naţională de anul trecut, acum am avut rezultate cu mult mai bune. De această dată, am reuşit să-i înving pe cei, cu care am jucat greu sau care m-au învins anul trecut. ”

In timpul apropiat, capitanul selectionatei Moldovei de tenis, Iurie Gorban, va stabili lotul final al echipei. Nationala va evolua in Grupa a 3-a a Zonei Europene din Cupa Davis. Meciurile vor avea loc in Bulgaria, intre 5 si 8 aprilie. Tricolorii vor juca alaturi de alte 15 formatii pentru 2 bilete de calificare in grupa a 2-a a zonei euro-africane.