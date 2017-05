Manchester City a inceput sa se intareasca pentru sezonul urmator. L-au transferat pe mijlocasul portughez Bernardo Silva - VIDEO

Bernardo Silva are 22 de ani, iar ultima sa echipa a fost AS Monaco, formatia care a cucerit titlul in Franta, dar si care a ajuns pana in semifinalele Ligii Campionilor in acest sezon. Mijlocasul portughez a marcat 11 goluri si a dat 12 pase decisive in 58 de meciuri pentru gruparea din Principat. Manchester City a incheiat pe locul 3 sezonul in Premier League.

SILVA TRANSFER V/O Manchester City a inceput sa se intareasca pentru sezonul urmator. Cetatenii l-au transferat pe mijlocasul portughez Bernardo Silva. 50 de milioane de euro este suma transferului. V/O AMBIANTA Bernardo Silva are 22 de ani, iar ultima sa echipa a fost AS Monaco, formatia care a cucerit titlul in Franta, dar si care a ajuns pana in semifinalele Ligii Campionilor in acest sezon. Mijlocasul portughez a marcat 11 goluri si a dat 12 pase decisive in 58 de meciuri pentru gruparea din Principat. Manchester City a incheiat pe locul 3 sezonul in Premier League. TRANSFER-BOMBA