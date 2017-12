Manchester City a invins-o pe Bournemouth si a ajuns la 100 de goluri marcate in Premier League intr-un singur an calendaristic - VIDEO

Manchester City a trecut acasa cu 4 la 0 de Bournemouth. Cetatenii au facut spectacol aseara, iar Aguero a reusit dubla.

Pentru City au mai marcat Sterling si Danilo.

A fost cea de-a 17-a victorie la rand pentru City in campionat. Rivala din oras, Manchester United, a remizat in deplasare contra lui Leicester, scor 2 la 2.

Diavolii rosii au condus pana in prelungirile partidei, gratie dublei lui Mata, dar au primit golul egalizator la ultima faza a meciului.

Manchester City este lider in Premier League si are un avans de 13 puncte in fata lui United.