Manchester City a trecut la penalty-uri de Leicester in sferturile de finala din Cupa Ligii Angliei - VIDEO

Manchester City a trecut la penalty-uri de Leicester in sferturile de finala din Cupa Ligii Angliei. Cetatenii au inceput mai bine meciul, iar in minutul 26 Bernardo Silva a deschis scorul.

Avantajul cetatenilor a tinut pana in minutul 97, cand Vardy a marcat din penalty si a anulat sarbatoarea oaspetilor. In prelungiri, niciuna dintre echipe nu a inscris. S-a ajuns la penalty-uri, unde Claudio Bravo a aparat ultima lovitura de la 11 metri si a calificat cetatenii in semifinale.

In semifinale s-a calificat si Arsenal. Tunarii au trecut la limita de West Ham, scor 1 la 0. Wellbeck a inscris singurul gol al partidei.

Astazi se disputa ultimele doua meciuri din sferturile Cupei Ligii Angliei.