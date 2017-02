Manchester City a urcat pe locul 2 in Anglia. Cetatenii au invins formatia Bournemouth cu 2 la 0 si sunt la 8 puncte in spatele liderei Chelsea - VIDEO

Partida cu Bournemouth a inceput, practic, cu o veste proasta pentru Manchester City. Tanarul atacant brazilian Gabriel Jesus s-a accidentat si a parasit terenul deja in minutul 14.

El a fost inlocuit de Aguero. Mai tarziu, au venit si momentele pozitive pentru echipa lui Guardiola. Dupa cateva ocazii la poarta gazdelor, City a marcat, prin Sterling.

Bournemouth a inscris, apoi, insa reusita a fost anulata, deoarece King a faultat un fundas advers la faza golului. Manchester City a fost, in continuare, echipa mai periculoasa in atac.

In minutul 69, Sterling a patruns in careu, i-a pasat lui Aguero, iar atacantul argentinian a fost devansat de un fundas, care a deviat balonul in propria poarta. Dupa victoria de aseara City a urcat pe locul secund in Anglia, cu 52 de puncte. Lidera Chelsea are cu 8 puncte mai mult.