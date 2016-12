Manchester City a urcat pe locul 2 in Anglia dupa meciul cu Arsenal. Ce au purtat fotbalistiii cand au iesit pe teren - VIDEO

Jucatorii celor de la Manchester City au iesit pe teren imbracati in tricoul lui Gundogan, care a suferit o accidentare grava si posibil va rata tot restul sezonului. Pe teren propriu, cetatenii s-au vazut condusi inca in debutul partidei de Arsenal. Walcott a inscris dupa o pasa a lui Sanchez. Cetatenii au intors scorul in partea secunda. Sane a egalat la doua minute dupa reluarea jocului...

Ca in minutul 71 Sterling sa marcheze superb si sa aduca 3 puncte pentru trupa lui Pep Guardiola.

Dupa succesul de ieri, Manchester City a urcat provizoriu pe pozitia a doua in Campionatul Angliei, insa Liverpool, care isi joaca meciul astazi o poate intrece in cazul unei victorii. Tot ieri, Tottenham Londra a avut probleme in meciul cu Burnley. Gazdele s-au impus chinuit cu 2 la 1. Chiar si asa, trupa lui Mauricio Pochettino s-a vazut condusa in minutul 21. Avantajul oaspetilor nu a durat prea mult. Peste 6 minute, Dele Alli si-a readus echipa in joc, iar golul victoriei a venit in repriza secunda. Rose a sutat in forta pentru a aduce 3 puncte echipei sale.

Tottenham este pe locul 5 in campionat cu 33 de puncte, iar in urmatoarea etapa o va intalni pe Southampton.