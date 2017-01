Manchester City a urcat pe pozitia a treia in Premier League: Au invins acasa formatia Burnley, scor 2 la 1 - VIDEO

Manchester City a urcat pe pozitia a treia in Premier League. Cetatenii au invins acasa formatia Burnley, scor 2 la 1. In minutul 32, Fernandinho a fost eliminat pentru un fault dur. Chiar si asa, trupa lui Pep Guardiola si-a demonstrat suprematia. Clichy si Aguero au inscris pentru Manchester City.

Burnley a forta egalarea, insa a reusit sa inscrie doar o data. Victorie a obtinut si rivala din oras. Manchester United a trecut in deplasare de West Ham cu 2 la 0. Gazdele au jucat o buna parte din meci in 10 oameni, dupa ce in minutul 15 Feghouli a fost eliminat prea usor pentru un fault contestat. United a dat lovitura in partea secunda. Mata a inscris din pasa lui Rashford, care a facut ce-a vrut in careul advers.

Scorul final de 2 la 0 a fost stabilit de Ibrahimovic. Arbitrii au gresit si aici. Suedezul se afla in pozitie de offside. Surpriza zilei a venit in meciul dintre Liverpool si Sunderland. Cormoranii s-au facut de ras cu echipa care se afla in zona de retrogradare si au remizat scor 2 la 2. Sturridge si Mane au inscris pentru oaspeti.

Sunderland a obtinut un punct nesperat gratie dublei lui Defoe, care a inscris ambele goluri din penalty. Dupa remiza de ieri, Liverpool a ramas la 5 puncte in urma liderului Chelsea, care isi joaca meciul maine.