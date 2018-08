Manchester City cucereste primul trofeu al sezonului, in Anglia. Cetatenii au invins-o pe Chelsea, in meciul pentru supercupa - VIDEO

Aguero si-a inscris numele pe tabela de scor deja in minutul 13, dupa ce a primit o pasa de la Phil Foden. In meciul de pe Wembley, ambele echipe au avut absente mari in loturile lor, deoarece unii jucatori inca nu s-au recuperat dupa Cupa Mondiala, iar Chelsea a parut mai afectata de asta. Dupa pauza, Aguero a mai inscris odata si a completat victoria echipei Manchester City.

2 la 0 si cetatenii au deschis sezonul in Anglia cu supercupa adaugata in palmares. City a cucerit pentru a 5-a oara acest trofeu.

Noua editie de Premier League incepe pe 10 august.