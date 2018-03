Manchester City e la 3 victorii distanta de titlu, in Anglia. Cetatenii au castigat, aseara, o noua partida, in fata echipei Stoke City - VIDEO

Manchester City a venit in vizita celor de la Stoke, o echipa care trece printr-un sezon dezastruos si se afla pe treapta a 19-a, in Premier League. David Silva a marcat deja in minutul 10, la capatul unei combinatii spectaculoase. Stoke nu a stat in aparare si a avut momentele sale, la poarta lui Ederson. Dupa pauza, insa, echipa gazda a incasat un alt gol. Acelasi David Silva a facut 2 la 0.

Manchester City, lidera Campionatului Angliei, are 16 puncte avans fata de rivala Manchester United. Cetatenii au nevoie de 3 victorii, in ultimele 8 etape, pentru a cuceri titlul. Ba mai mult de atat, City isi va asigura trofeul daca se va impune in partida cu Everton, de pe 31 martie, iar apoi o va bate si pe Manchester United, in meci direct, pe 7 aprilie.