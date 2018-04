Manchester City este campioana Angliei, pentru a 5-a oara in istorie. Cetatenii au obtinut oficial titlul dupa infrangerea rivalei Manchester United

Manchester United a dat piept cu ultima clasata din campionat, West Bromwich, echipa care are sanse minime de a se salva de la retrogradare. Lukaku a ratat cateva ocazii imense de a deschide scorul pe Old Trafford. Diavolii rosii au fost taxati pentru ratari in minutul 73. Jay Rodriguez a marcat golul victoriei oaspetilor, dupa un corner.



Dupa aceasta infrangere, Manchester United ramane la 16 puncte in spatele liderei Manchester City.

Astfel, in cele 5 meciuri ramase de jucat, cetatenii nu mai pot fi devansati. Manchester City a devenit campioana Angliei pentru a 5-a oara in istorie.

Intre timp, Newcastle a invins-o pe Arsenal cu 2 la 1. Lacazette a inscris pentru tunari, iar Ayoze Perez a egalat scorul.

Ritchie a marcat golul decisiv, dupa pauza. Newcastle ocupa locul 10 in Premier League, iar Arsenal se afla pe pozitia a 6-a.

Sursa foto: static.independent.co.uk