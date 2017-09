Manchester United a distrus formatia Everton in ultimul meci din etapa a cincea a campionatului Angliei - VIDEO

Valencia a sutat din voleu, din afara careului, iar portarul celor de la Everton nu a putut face nimic. Revenirea lui Wayne Rooney pe Old Trafford nu a fost una cu noroc. Manchester United s-a impus clar, scor 4 la 0. Chiar daca au condus pe toata durata partidei, diavolii rosii s-au dezlantuit abia pe final si au inscris 3 goluri in 9 minute. Mai intai Mkhitaryan a marcat din pasa lui Lukaku…

Ca mai apoi belgianul sa inscrie si el in poarta fostei sale echipe.AMBIANTAScorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Martial din penalty. Manchester United si Manchester City impart fotoliul de lider in Premier League, ambele echipe avand cate 13 puncte.

Tot ieri, in derby-ul Londrei, Chelsea a remizat acasa contra lui Arsenal, scor 0 la 0. In minutul 87, gazdele au ramas in 10 oameni, dupa ce David Luiz a fost eliminat. Chelsea ocupa locul 3, avand 10 puncte acumulate.