Manchester United a incheiat sezonul fara trofee. Diavolii rosii au pierdut finala Cupei Angliei in fata echipei Chelsea - VIDEO

Chelsea a obtinut un penalty in minutul 21 al finalei Cupei Angliei. Phil Jones l-a faultat pe Eden Hazard, in careu. Tot belgianul a transformat lovitura.

Manchester United, vicecampioana Angliei, a avut o posesie buna si si-a creat mai multe ocazii de gol in partida de aseara. Totusi, diavolii rosii au avut ghinion la final. S-a incheiat 1 la 0 si Chelsea a cucerit Cupa Angliei pentru a 8-a oara in istorie. Manchester United are 12 trofee in palmares, ultimul obtinut in 2016.