Manchester United a invins categoric formatia Reading in cadrul Cupei Angliei si a ajuns la cea de-a 8-a victorie consecutiva in toate competiile - VIDEO

Wayne Rooney a intrat in istoria clubului Manchester United. Englezul a inscris aseara in meciul contra celor de la Reading golul cu numarul 249 in tricoul diavolilor rosii si l-a egalat pe Sir Bobby Charlton. Rooney a contribuit si la golul doi al echipei sale. A pasat decisiv pentru Martial care a dublat avantajul gazdelor. A urmat recitalul lui Rashford. Pustiul-minune al diavolilor rosii a reusit dubla in doar 4 minute. Portarul oaspetilor a gresit copilareste la ultimul gol.

Astfel, Manchester United accede in saisprezecimile Cupei Angliei si ajunge la cea de-a opta victorie consecutiva.Si Arsenal Londra e in etapa urmatoare. Tunarii au trecut cu greu in deplasare de Preston, scor 2 la 1. Giroud a adus calificarea in minutul 89.

In saisprezecimi e si Leicester. Campioana Angliei a reusit surpriza si a invins in deplasare Everton cu 2 la 1. Lukaku a deschis scorul in minutul 63, insa dubla lui Musa a adus calificarea vulpilor.

Ultimele meciuri din turul 3 al Cupei Angliei se disputa astazi.