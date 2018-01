Manchester United a invins-o pe Stoke City si e pe locul 2, in Anglia - VIDEO

Capitanul echipei, Antonio Valencia, a prins un sut splendid, cu stangul, in minutul 9. Golul frumos a dat tonul partidei de pe Old Trafford, iar gazdele au obtinut ceea ce si-au dorit.

Cei de la Stoke City au fost periculosi in atac, insa a marcat tot Manchester United. Martial a dublat avantajul echipei sale cu un sut de generic, din afara careului.

In minutul 72 a inscris si Lukaku. A fost al 11-lea gol pentru atacantul belgian, in campionatul englez. Manchester United a invins cu 3 la 0 si se afla pe locul secund in Premier League. Formatia lui Mourinho este la 12 puncte in spatele rivalei Manchester City. Pana la finalul sezonului au mai ramas 15 etape.