Manchester United a primit gol in primele 11 secunde din meciul cu Tottenham. Eriksen l-a invins pe portarul diavolilor rosii, dupa o ezitare a defensivei oaspetilor - VIDEO

Eriksen a reusit al treilea cel mai rapid gol din istoria campionatului Angliei. Tottenham s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Manchester United. Phil Jones a inscris in propria poarta in prima repriza. Tot ieri, Chelsea a cedat rusinos, pe teren propriu, contra lui Bournemouth, scor 0 la 3.

Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda oaspetii au dat lovitura. Au inscris de 3 ori in 15 minute. Lider in Premier League este Manchester City. Cetatenii au invins cu 3 la 0 formatia West Bromwich.

Fernandinho, De Bruyne si Aguero au inscris pe gazde. Manchester City are un avans de 15 puncte fata de urmatoarea clasata, Manchester United.